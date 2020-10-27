В Одессе за неделю увидели свет две сотни малышей

На минувшей неделе в родильных домах Одессы появились на свет 210 новорожденных.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, это на 14 детей больше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе в Одессе родилось больше мальчиков – 111, тогда как девочек было 99.

На первом месте по количеству принятых родов – городской роддом №1 – здесь на прошедшей неделе увидели свет 69 малышей.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Ранее мы писали, какими именами называли одесситы своих детей в 2020 году.

Фото иллюстрационное