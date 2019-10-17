За місяць роботи одеські інспектори з паркування виписали майже півсотні штрафів

Льготы на проезд: как защитить свои права? Одна из самых болезненных тем для наших читателей – отказ водителей возить пассажиров льготных категорий бесплатно. Еще в июне в правительстве пообещали принять меры, чтобы снять напряжение в обществе. И вот на днях Рада внесла соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Что предполагают изменения и как льготникам в связи с этим отстоять свое право на бесплатный проезд? ПОДРОБНЕЕ

О правилах благоустройства города: за что могут оштрафовать одесситов Торговля в неустановленных местах, самовольное размещение МАФов, нерадивое содержание прилегающей к домовладению территории, сжигание мусора или листы. Все это нарушения правил благоустройства города, за которые могут оштрафовать. О том, кто и что проверяет и за что еще штрафуют горожан, рассказала заместитель начальника инспекции по благоустройству города Департамента архитектуры и градостоительства Одесского горсовета Наталья Мостовских. ПОДРОБНЕЕ