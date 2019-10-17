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Новости Одессы и Одесской области

За місяць роботи одеські інспектори з паркування виписали майже півсотні штрафів

За місяць роботи одеські інспектори з паркування виписали майже півсотні штрафів

За отримані штрафи одесити мають виплатити майже 225 тисяч гривень.

Про це повідомляє УСІ.

Як розповів директор міського Департаменту транспорту Олександр Ілько, інспектори за один місяць роботи виписали 459 постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.

Загальна сума постанов – 224 тис. 910 грн. За даними департаменту фінансів міськради, станом на 3 жовтня порушники виплатили 45 тис. 369 грн штрафів.

Нагадаємо, що муніципальні інспектори-паркувальники почали роботу на вулицях Одеси 9 вересня.

Фото: Znaj.ua

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