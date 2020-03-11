За издевательства над детьми учительницу из Одесской области оштрафовали

Измаильский горрайонный суд Одесской области приговорит учительницу местной школы №11 Жанну Мунтяну к штрафу в размере около 1500 грн.

Как сообщает “Думская”, ее признали виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 173-4 КУоАП — «буллинг (травля) участника образовательного процесса».

Жалобы на учительницу поступили от родителей детей, над которыми она жестоко глумилась. Дети слышали от нее фразы: «Твое место на зоне», «Помой свой рот от фекалий», «Ты и твоя семья зеки», «Ты тупее школьной доски».

Такие издевательства продолжались несколько лет. В школе знали о поведении педагога, однако она продолжает там работать.

Фото: racurs.ua

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