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Новости Одессы и Одесской области

За геройські вчинки Уряд виплачуватиме українцям грошову винагороду

За геройські вчинки Уряд виплачуватиме українцям грошову винагороду

На черговому засіданні сьогодні, 26 лютого, Уряд прийняв рішення, яке дозволить виплатити грошову винагороду понад 207 Героям України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

– Уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок, – йдеться у дописі.

Як зазначається, 207 людей отримають по 105 тис. грн як одноразову допомогу від держави.

– Кабінет Міністрів України схвалив розроблену Міністерством соціальної політики на виконання відповідного Указу Президента України постанову „Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку”, – повідомила міністерка соціальної політики Юлія Соколовська.

Відповідно до Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку, одержувачами грошової винагороди є громадяни України з числа:

– осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена „Золота Зірка”;

– членів сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена „Золота Зірка” посмертно, або у разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена „Золота Зірка”.

До членів сімей належать особи, які проживали разом із Героєм України: дружина (чоловік), діти, батьки.

Фото: Новини Сьогодення

 

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