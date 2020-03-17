За добу в Україну повернулося понад 50 тисяч українців

За минулу добу (з опівночі 16 березня до опівночі 17 березня) державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому із-за кордону.

При цьому з-поміж понад 13 тисячі іноземців, які перетинали кордон, більше 10 тисяч прослідували на виїзд.

У в’їзді в нашу країну за добу відмовили майже 400 іноземцям.

Разом з представниками санітарного контролю проводиться опитування щодо стану здоров’я та вимірювання температури тіла осіб, які в’їжджають в Україну.

Загалом трафік на кордоні суттєво знизився. Наприклад, попередньої доби, 15 березня, кордон всього перетнуло близько 144 тисяч осіб.

Найближчим часом очікується подальше зменшення руху осіб та транспорту через кордон.

Нагадаємо, з 16 березня обмежено пропуск в Україну іноземців. Також було призупинено роботу близько сотні пунктів пропуску, введені обмеження на пропуск через КПВВ в зоні проведення ООС, а також з окупованим Кримом.

Крім того, опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне та автомобільне (для автобусів) сполучення.

Фото: ДПСУ

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