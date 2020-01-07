За добу на Одещині сталися 3 пожежі: рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки

Пожежі у житловому секторі продовжують забирати життя людей. Лише минулої доби на Одещині стались 3 пожежі в житловому секторі.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області.

Із них дві в Овідіопольському районі. Так в с. Доброолександрівка 6 січня о 07:48 сталось загорання в одноповерховому житловому будинку. Рятувальники пожежу ліквідували о 08:33 на площі 20 кв. м. Під час ліквідації пожежі було виявлено загиблого господаря будинку.

Також, 6 січня о 16:20 надійшло повідомлення про загорання покрівлі одноповерхового житлового будинку в с. Великодолинське. Рятувальники пожежу ліквідували о 17:20 на площі 150 кв. м. Врятовані від знищення вогнем два поруч розташованих житлових будинку.

Цього ж дня в с. Саф`яни Ізмаїльського району сталось загорання домашнього майна в кімнаті одноповерхового житлового будинку. По прибуттю на місце виклику рятувальники пожежу ліквідували о 19:30 на площі 75 кв. м. Під час гасіння пожежі виявлено тіла загиблої господарки приватного будинку та її дорослого сина.



Вогнеборці переконані, що саме власна недбалість громадян є головною причиною виникнення займань в житловому секторі. Люди опалюючи свої домівки, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, палять у ліжку, перенавантажують електромережу. І таке недбальство щоразу підтверджується сумною статистикою. З початку поточного року в області уже сталось 15 пожеж в житловому сектору, у тому числі із трагічними наслідками в с. Мала Василівка Любашівського району, с. Грабово Кодимського району, Малиновському районі м. Одеса.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

Зокрема:

– слідкуйте за станом та справністю електромережі;

– у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;

– не паліть у ліжку;

– не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

– намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

– при використанні пічного опалення перевірте заходи безпеки і справність печі; Пам’ятайте! Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Фото: ДСНС

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