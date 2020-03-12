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Новости Одессы и Одесской области

За декілька годин роботи понад 30 тис порушень: у Києві запрацювали 20 камер фотовідеофіксаціїї дорожнього руху

За декілька годин роботи понад 30 тис порушень: у Києві запрацювали 20 камер фотовідеофіксаціїї дорожнього руху

Відсьогодні у столиці запрацювало 20 камер, ще 30 будуть встановлені у Київській області до 1 травня. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Постанови про адміністративні штрафи порушники отримуватимуть вже з 1 травня 2020 року. Про це сьогодні, 12 березня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час запуску Аналітичного центру безпеки дорожнього руху.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що запуск Аналітичного центру безпеки дорожнього руху – це фінальний крок до введення автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху в країні.

– Наразі на годиннику тільки 10:50, а камери вже зафіксували 32 541 порушень дорожнього руху в Києві. І це працюють лише 20 перших камер, – сказав Арсен Аваков.

Міністр привів жахливу статистику – за 28 років незалежності на території України у ДТП загинуло 174 тисячі осіб та майже 1 мільйон 264 тисячі громадян отримали травми.

– Впровадження контролю дорожнього руху дуже сильно впливає на кількість ДТП. Статистика демонструє, що як тільки нова Патрульна поліція запрацювала у великих містах і на дорогах державного значення – смертність знизилась на 1000 життів на рік. Це не просто цифри у звіті – це тисяча врятованих життів! На мою думку, інших аргументів щодо необхідності цієї програми не потрібно, – додав Арсен Аваков.

Фото: NewsOne

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