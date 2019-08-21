За 5 років 173 фільми: у Держкіно підсумували свої досягнення

З серпня 2014 по серпень 2019 за підтримки Держкіно було знято 173 фільми.

Про це на своєму Youtube-каналі розповів Голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Пилип Іллєнко опублікував звіт, де зазначив що з 2014 по 2019 роки у прокат вийшли 110 вітчизняних повнометражних фільмів. Касові збори цих фільмів загалом становлять близько 473 млн.грн. Подивились ці фільми – 8 094 789 глядачів.

За 5 років за підтримки Держкіно було знято 173 фільми (67 ігрових повнометражних, 24 ігрових короткометражних, 23 анімаційних, 56 неігрових і 3 літописні матеріали).

Лідерами касових зборів серед фільмів, створених за підтримки Держкіно є “Я, ти, він, вона” (71 млн грн), “Скажене весілля” (55 млн грн), “Викрадена принцеса” (36,4 млн грн).

Фото: Твоє Місто