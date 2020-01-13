За 2 тижні – 54 постанови: в Одесі патрульні скаржаться на водіїв, які виїжджають на смуги для громадського транспорту

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одеській області.

Від початку 2020 року на вулиці Рішельєвській за порушення дорожніх правил на водіїв винесено 54 адміністративних постанови.

З 28 листопада 2019 року по вул. Рішельєвській проводилась профілактична робота з водіями щодо попередження порушень Правил дорожнього руху, а також відносно водіїв, які суттєво перешкоджали руху громадського транспорту.

Згідно Правил дорожнього руху, смуга для руху маршрутних транспортних засобів позначається дорожньою розміткою 1.2 та 1.24, перетинати яку дозволено лише в місцях її розриву.

Також зазначені смуги позначені на дорозі дорожніми знаками 5.8 та 5.11.

Відповідно до п. 17.1 та 17.2 Правил дорожнього руху: “На дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

Водій, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини”.

Фото: 7 телеканал