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Новости Одессы и Одесской области

За 2 тижні – 54 постанови: в Одесі патрульні скаржаться на водіїв, які виїжджають на смуги для громадського транспорту

За 2 тижні – 54 постанови: в Одесі патрульні скаржаться на водіїв, які виїжджають на смуги для громадського транспорту

Нагадуємо, що по вул. Рішельєвській, від вул. Грецької до вул. Пантелеймонівської, та по вул. Південній діє виділена смуга для громадського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одеській області.

Від початку 2020 року на вулиці Рішельєвській за порушення дорожніх правил на водіїв винесено 54 адміністративних постанови.

З 28 листопада 2019 року по вул. Рішельєвській проводилась профілактична робота з водіями щодо попередження порушень Правил дорожнього руху, а також відносно водіїв, які суттєво перешкоджали руху громадського транспорту.

Згідно Правил дорожнього руху, смуга для руху маршрутних транспортних засобів позначається дорожньою розміткою 1.2 та 1.24, перетинати яку дозволено лише в місцях її розриву.
Також зазначені смуги позначені на дорозі дорожніми знаками 5.8 та 5.11.

Відповідно до п. 17.1 та 17.2 Правил дорожнього руху: “На дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

Водій, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини”.

Фото: 7 телеканал

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