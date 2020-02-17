З симптомами ГРВІ в літак не пустять: з охопленого коронавірусом Китаю евакуюють лише здорових українців

Літак для евакуації громадян України з китайського Уханя, де зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19, вилетить у вівторок, 18 лютого, і повернеться в Україну в четвер, 20 лютого.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише кореспондент УНІАН.

– Літак вилітає за українцями у вівторок. Його прибуття ми очікуємо у четвер. Сьогодні на оперативному штабі уряду затверджено алгоритм прийому, супроводу та поселення українців в обсерваторії, а також відпрацьовано утримання евакуйованих осіб впродовж щонайменше 14 діб в ізоляції, без контакту із зовнішнім оточенням, – сказав Ляшко.

За його словами, рейс будуть супроводжувати медики медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я. Вони стежитимуть за станом здоров’я екіпажу і пасажирів на борту та спостерігатимуть за евакуйованими і членами екіпажу в Україні в обсерваторії. Якщо хтось з евакуйованих захворіє вже під час карантину, його буде негайно госпіталізовано до інфекційного стаціонару, зауважив Ляшко.

Крім того, він наголосив, що евакуюються лише здорові на момент відльоту люди, а пасажирів із симптомами ГРВІ на борт не допустять. Перед вильотом усіх оглянуть китайські медики, а на борту – українська медична команда.

У самому літаку, повідомив Ляшко, будуть створені спеціальні зони для того, щоб ізолювати людей, які можуть захворіти під час перельоту, а в захворілих буде навіть окрема туалетна кімната. Крім того, за 30 хвилин до посадки з літака буде передана інформація про стан здоров’я пасажирів та екіпажу, а після посадки всіх людей з літака відразу повезуть в обсерваторію.

Як сказав Ляшко, вже визначено місце перебування евакуйованих і ще одне, резервне місце. Проте заступник міністра відмовився говорити, де саме перебуватимуть евакуйовані. Коментуючи кількість евакуйованих, Ляшко зауважив, що планується виліт з Уханя 49 українців і близько 25 іноземців, яких взяти на борт попросили уряди іноземних держав через українське Міністерство закордонних справ.

За словами Ляшка, карантин триватиме щонайменше 14 днів, проте якщо хтось із цієї групи захворіє, термін карантину буде продовжено на 14 днів з дня виявлення хвороби.

Фото: REUTERS

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