З серпня в Україні можна буде зняти готівку у магазинах та ресторанах

З 1 серпня 2020 року користувачі електронних платіжних засобів (платіжних карток) зможуть простіше отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Така послуга сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом.

Національний банк передбачив також застосування суб’єктами господарювання поряд з паперовими електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків.

Регулятор ухвалив таке рішення відповідно до норм Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг”.

Крім того, Національний банк розширив можливості суб’єктів господарювання щодо здійснення операцій з переказу готівки у національній валюті через фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення таких операцій. Відповідна норма запрацює з 1 липня 2020 року.

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