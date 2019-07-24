З початку року в Одесі замінили та реконструювали 238 ліфтів

Наразі проводяться роботи по заміні 26-ліфтів та модернізації ще 4 .

З початку 2019 року в Одесі замінили 168 ліфтів та модернізували ще 70 ліфтів.

Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

Нові ліфти мають сучасне обладнання. Купе кабін усіх замінених та реконструйованих ліфтів обшиті антивандальним покриттям – металом з порошковим напиленням. Також кабіни оснащені антивандальними лампами та металічними кнопками. У всіх ліфтах встановлені дзеркала та поручні, обрамлення ліфтів оснащено світловими табло.

Фото: Первый городской