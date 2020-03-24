З початку карантину кіберполіцейські видалили з мережі близько 80 фейків про коронавірус

Поліцейські постійно виявляють у мережі Інтернет інформацію щодо пандемії коронавірусу. До сервісної служби кіберполіції надійшло 101 повідомлення про шахрайські дії під час купівлі засобів індивідуального захисту.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

З початку карантину в рамках проведення профілактичних заходів працівники кіберполіції надають роз’яснення та консультації громадянам, а також фіксують відповідні правопорушення.

Під час моніторингу мережі Інтернет виявлено близько 170 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Кіберполіція ідентифікує осіб, які розповсюджують фейки, проводить профілактичні бесіди та надає роз’яснення. За результатами – з початку карантину 45 осіб видалили майже 80 неправдивих повідомлень.

Відносно ж громадян, які відмовилися видаляти провокаційні публікації, вирішується питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності: на цей час таких 24.

Крім цього, до сервісної служби кіберполіції надійшло 101 повідомлення про шахрайські дії при продажу засобів індивідуального захисту, а саме масок та антисептиків. Відповідні оголошення громадяни знаходять у соціальних мережах, месенджерах і на профільних інтернет-майданчиках. Люди перераховують гроші, однак обіцяний товар не отримують. Тож кіберполіція радить купувати товари лише на перевірених ресурсах.

Якщо ви стали свідками протиправних дій або потребуєте допомоги, звертайтеся до Департаменту кіберполіції на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua або за номером 0-800-50-51-70.

Бережіть себе, дотримуйтеся карантинних заходів, зберігайте спокій і не панікуйте!

Фото: РБК

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