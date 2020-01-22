З нагоди Дня Соборності України Президент відзначив державними нагородами України декількох одеситів

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами понад 120 осіб з нагоди Дня Соборності України.
Про це йдеться в указі Президента.
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю Президент постановив:
- Нагородити орденом “За заслуги” ІІ ступеня Глазирина Володимира Львовича – професора кафедри Одеської державної академії будівництва та архітектури.
- Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня Накльовкіна Анатолія Анатолійовича – пенсіонера, члена громадської організації “Клуб ветеранів· плавання та спорту “Гаврилич Мастерс”, м.Одеса.
- Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Черкасову Ольгу Ігорівну – першого заступника голови громадської організації “Одеська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України”.
А також присвоїти почесні звання:
- “Народний артист України” Демидовій Віолі Григорівні – солістці-інструменталістці (фортепіано), доцентові кафедри Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової.
- “Заслужений діяч мистецтв України” Дєдікову Максиму Вікторовичу – заступникові голови правління, керівникові регіонального відділення Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Україна-фестиваль”, м.Одеса.
- “Заслужений діяч мистецтв України” Шевченко Лілії Михайлівні – доцентові кафедри Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової.
Фото ілюстративне: ЧЕline
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