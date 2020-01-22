З нагоди Дня Соборності України Президент відзначив державними нагородами України декількох одеситів

Президент призначив 5 нових суддів в Одеській області Президент України Володимир Зеленський призначив 93 суддів у місцевих загальних судах, в тому числі 5 в Одеській області. ПОДРОБНЕЕ

Главное в стране: чем закончилась встреча в нормандском формате? В Париже состоялись переговоры в «нормандском формате». Президенты России и Украины при участии лидеров Франции и Германии обсуждали урегулирование на Донбассе и газовый вопрос. Чего удалось добиться, и не стала ли долгожданная встреча «зрадой» для украинского государства? ПОДРОБНЕЕ