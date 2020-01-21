З Києва до Одеси менш, ніж за 2 години: у Мінінфраструктури заінтригували швидкими поїздами

20 січня 2020 року в присутності Міністра інфраструктури України Владислава Криклія між АТ «Українська залізниця» і китайською компанією CRCC було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

– Прагнемо залучити прямі структурні інвестиції в створення комплексу високошвидкісного залізничного сполучення не тільки між містами-мільйонниками в Україні, а й у рамках європейської інтеграції і виконання Угоди про асоціацію в буквальному сенсі привести Україну в Європу, коли дістатися залізницею до Варшави, Будапешта і Бухареста можна буде не більше ніж за 3 години, а з Києва до Одеси поїзд буде йти 1,5 години замість нинішніх 7–8, – наголосив Владислав Криклій.

Фото: prozahid.com

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