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Новости Одессы и Одесской области

З 1 січня “Укртелеком” не надаватиме “застарілі” послуги

З 1 січня “Укртелеком” не надаватиме “застарілі” послуги

З 1 січня ПАТ “Укртелеком” припинить надавати деякі послуги, які називає “застарілими”. Це паралельні телефонні апарати у різних абонентів та деякі інші послуги.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ “Укртелеком”.

– З 1 січня 2020 року ПАТ «Укртелеком» припиняє надання застарілих послуг користування паралельним телефонним апаратом у різних абонентів, телефонним апаратом односторонньої дії та вечірнім телефоном для абонентів (фізичних осіб), – йдеться в повідомленні.

Надалі абонентам, які користувалися цими послугами, фіксований телефонний зв’язок надаватиметься на умовах тарифного плану «Простий».

Для абонентів (фізичних осіб), які користуються основним паралельним телефонним апаратом (у різних абонентів), переведення телефонного номера відбудеться після 1 січня без зміни номера телефону.

Абонентів (фізичних осіб), які користуються додатковим паралельним телефонним апаратом (у різних абонентів), телефонним апаратом односторонньої дії та вечірнім телефоном, буде додатково повідомлено про заміну номера телефону в рахунках за телекомунікаційні послуги за листопад 2019 року.

Фото: ZIK.UA

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