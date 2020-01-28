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Новости Одессы и Одесской области

З 1 квітня Мінздоров запустить електронні лікарняні: як це працюватиме

З 1 квітня Мінздоров запустить електронні лікарняні: як це працюватиме

В Україні з 1 квітня планують запровадити електронні лікарняні.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль на пресконференції в Укрінформі.

За його словами, процес видачі електронного лікарняного буде автоматизований.

Так, Коваль розповів, що кожен лікар, який видає лікарняний повинен буде підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Далі інформація через реєстр в Пенсійному Фонді автоматично передаватиметься у Фонд соціального страхування, і там одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію, оскільки є платником єдиного соціального внеску.

– Планується, що лікарняний, який буде відкривати лікар, матиме фіксований термін. Наразі в країні працюють протоколи. Кожна хвороба в середньому має відповідну кількість днів для лікування. Наприклад, певною хворобою людина хворіє 6 днів. Лікарняний відразу відкривається на 6 днів. Він відкривається закритим. Якщо людина поправила своє здоров’я, вона може не йти до лікаря, щоб закрити лікарняний, а просто виходить на роботу. Якщо ж людина потребує ще лікування, вона звертається знову до лікаря і в день закриття попереднього лікарняного відкривається новий, – розповів Коваль.

Він також наголосив, що у випадку, коли людина виходить на роботу раніше, – до дня закриття лікарняного, “цей механізм також відпрацьований і буде прописаний в окремому наказі МОЗ, який до кінця цього тижня буде повністю доопрацьований”.

– Це дозволить нам повністю відслідковувати всі моменти, пов’язані з видачею фіктивних лікарняних. Ми знаємо про факти повністю підроблених лікарняних, коли один лікар за день видає по 100 лікарняних, ми знаємо де у підприємстві немає падіння виробництва, але 90% працівників знаходяться на лікарняних, – поінформував заступник міністра.

Він також наголосив, що інформацію про лікарняні своїх працівників роботодавці отримуватимуть з відповідних електронних систем.

За його підрахунками, введення електронних лікарняних по тимчасовій втраті працездатності дозволить зекономити в рік до 5 млрд грн.

При цьому, наголосив Коваль, всі лікарняні у паперовій формі, відкриті до 1 квітня 2020 року, прийматимуться на відшкодування.

Фото: LVIV.COM

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