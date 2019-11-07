YouTube може підпасти під регуляцію Нацради

Серед розширення повноважень Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у профільному комітеті розглядається можливість регулювати YouTube.

Про це під час конференції «#TIM 2019: Telecom, IT, Media» розказала заступниця голови Нацради Уляна Фещук, пише ДМ.

– Цілком ймовірно, що YouTube підпаде під регуляцію, – сказала вона, відповідаючи на запитангня модератора дискусії щодо регулювання «YouTube преміум», який за своїми функціями фактично є ОТТ-провайдером.

Однак, за її словами, остаточне рішення в цьому питанні ще не прийнято.

– Але ми точно регулюватимемо інтернет-канали (радіостанції та телебачення). Точно регулюватимемо друковані видання. Ми точно щось регулюватимемо в ОТТ-платформах щодо пакетів преміум. Але це ще питання до обговорення, – сказала вона.

Остаточне рішення має прийняти Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, який готує нове профільне законодавство.

Згодом у коментарі Liga.Tech пані Уляна додала, що йдеться не про регулювання у «чистому вигляді», а можливість через Нацраду відправляти скарги у YouTube щодо контенту: «Можливо буде передбачена реєстрація». Законопроект, який це регулюватиме наразі у стадії розробки.

Фото: Mediasat

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.