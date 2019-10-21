WiFi в украинских поездах: возможно ли это

Руководство “Укрзализныци” в течение 2020 года планируют обеспечить поезда «Интерсити» подключением к Wi-Fi.

Об этом сообщил председатель государственной компании Евгений Кравцов, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы сейчас над этим работаем. После реализации подобного проекту по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, планируем по подобной модели запустить его в поездах «Интерсити» в течение 2020 года», – сообщил Кравцов.

Однако эксперты считают, что пока эту услугу в поездах предоставлять невозможно, поскольку мобильные операторам не выделяют определенные частоты.

Экс-президент мобильного оператора “Киевстар” Петр Чернышов пояснил на своей странице в Facebook:

“Если поезд едет там, где нет хорошего покрытия мобильным интернетом, то можно поставить в вагоне любое оборудование, которое раздает WiFi, но интернета в вагоне все равно не будет. Ведь для того, чтобы раздать WiFi, надо откуда-то сигнал взять. А взять неоткуда. А почему? Потому что до сих пор государство не смогло договориться с мобильными операторами (и с военными!) о реформе частот 900 МГц”.

По словам Чернышова, если отключить CDMA-технологию (которая, по его словам, создает существенные помехи мобильным операторам в Украине и соседним странам ЕС), сложностей с перераспределением частот в диапазоне 900МГц в принципе не было бы.

По оценке Чернышова, CDMA-технологией в Украине пользуется оператор “Интертелеком”, абонбаза которого оценивается примерно в 300 тыс. абонентов.

“А частоты 800МГц и 700МГц, на которых во всем мире существует скоростной интернет, как раз для сел, дорог и ж/д – там вообще конь не валялся еще”, – заявил он.

Чернышов расценивает заявления руководства “Укрзализныци” о планирующемся запуске WiFi как популистские обещания либо попытку запуска очередной коррупционной схемы, где кто-то “спилит” денег, но ничего не построит.

Фото: shoppingpl.com