Взрыв в одесском общежитии: стало известно, как чувствуют себя пострадавшие

В результате взрыва в Малиновском районе Одессы пострадало три человека.

Их с травмами доставили в больницу №10.

Как рассказали медики, все трое – молодые мужчины, передает odessa.online.

Они получили множественные осколочные ранения ног и спины.

При этом повреждения не представляют опасности для жизни. Пациентам обработали раны, а после оказания медпомощи отпустили домой. Они будут проходить амбулаторное лечение.

Напомним, в одном из одесских общежитий конфликт на кухне закончился трагедией. 38-летний жилец дома повздорил с соседями, после чего бросил гранату, закрыл дверь и убежал.

Пострадало трое. По данным медиков, пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: odessa.online

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