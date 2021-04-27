Мощный взрыв в Одессе: новые подробности о ЧП на Молдаванке (видео, фото)

В Одессе на улице Серова, 38 (Молдаванка) прогремел мощный взрыв. Это произошло поздно вечером во понедельник, 26 апреля.

Как сообщалось, взорвалась одноэтажная пристройка к дому. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что слышали его даже в районе автовокзала.

Как сообщил глава Приморской администрации Одессы Марат Королев, по предварительным данным взорвался бытовой газ. В пристройке, в эпицентре взрыва, жила женщина 1937 г.р., она оказалась под завалами. Пострадала также ее дочь, которая жила в соседней квартире. Обеих госпитализировали.

. Взрывной волной выбило стекла и в квартире напротив, где живут 4 человека – мама и трое детей. По словам Марата Королева, стекла им вставят сегодня, чтоб семья могла вернуться домой. В ближайшее время начнут разбирать и завалы в эпицентре взрыва.