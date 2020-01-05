Взяли сумку с деньгами у покинули дом: пропавших Киеве влюбленных подростков нашли в Одесской области

В конце декабря в Киеве полицейские приняли заявление о пропаже двух несовершеннолетних 2003 года рождения. Взяв с собой большую сумму денег, подростки сбежали с места проживания, но их вскоре нашли в Черноморске.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Парень с девушкой в конце прошлого месяца покинули дом в Киеве, взяв с собой большую сумму денег. 30 декабря объявление о розыске было размещено на сайте ГУНП Одесской области, так как правоохранителям стало известно, что накануне праздников разыскиваемые отправились в Одессу.

Разыскал несовершеннолетних участковый офицер Черноморского отдела полиции. Но это было не так просто, потому что подростки сменили одежду, поменяли прически и перекрасили волосы. Также они снимали жилье посуточно и планировали в дальнейшем жить вместе.

Их удалось найти, когда у пары закончились деньги, и они «засветились» в интернете, устроившись на неофициальную онлайн работу.

На данный момент несовершеннолетних вернули в Киев и передали родителям.

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