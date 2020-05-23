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Новости Одессы и Одесской области

Высокая мода против коронавируса: что одесситкам надеть на пляж в период карантина

Высокая мода против коронавируса: что одесситкам надеть на пляж в период карантина

Высокая мода ответила на карантинные ограничения, вызванные пандемией коронавируса. «Трикини» – бикини в комплекте с защитной маской для лица – уже продаются в магазинах Италии и в интернет-магазинах. Их автор – Тициана Скарамуззо из итальянского города-порта Сенигаллии.

Впрочем, как признается Скарамуззо, она создала первый такой комплект в шутку. Владелица бренда Elexa Beachwear, рассказала, что первый «трикини» она сшила для того, чтобы поддержать собственное душевное равновесие. А после как она опубликовала в Facebook фотографии своих дочерей, одетых в трикини, на нее посыпались заказы на пошив таких купальников в комплекте с масками.

Фото: main-designyoutrust.netdna-ssl.com

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