Высокая мода против коронавируса: что одесситкам надеть на пляж в период карантина

Наука против слухов: ТОП-3 мифа о коронавирусе Пандемия COVID-19 хозяйничает на Планете уже несколько месяцев. Миллионы человек заразились, тысячи – погибли. Тем не менее, о вирусе мы по-прежнему знаем не много. От того он не перестает пугать людей, которые, в свою очередь, создают вокруг коронавируса ореол мифов, слухов и откровенной дезинформации. ПОДРОБНЕЕ

Что и как будет работать после карантина или как уберечься от заражения? Украина выходит из карантина. Мы будем понемногу возвращаться к нормальной жизни, к привычному распорядку дня и ритму. Это станет возможно после открытия и запуска ряда социальных и общественных учреждений. ПОДРОБНЕЕ