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Новости Одессы и Одесской области

«Вышли за рамки»: строительство парковочного кармана у супермаркета на Канатной остановлено

«Вышли за рамки»: строительство парковочного кармана у супермаркета на Канатной остановлено

Изначально проект был согласован с Приморской районной администрацией, однако теперь там говорят, что предприниматель, который строил парковку возле супермаркета, решил не учитывать строительные нормы.

Как сообщала “Одесская жизнь”, по адресу ул. Канатная, 42, напротив супермаркета «Два шага», недавно были начаты работы по обустройству парковочного кармана, из-за чего пешеходную зону уменьшили более чем наполовину.

Из-за резонанса в СМИ и обращений граждан в Приморскую районную администрацию работы были прекращены. Выяснилось, что при проведении работ не были учтены государственные строительные нормы.

Председатель Приморской районной администрации Марат Королёв рассказал, что выездная проверка выявила нарушения — как по метражу самого кармана, так и по сокращению ширины пешеходной зоны.

«Я дал распоряжение, чтобы наше согласование отменили», — добавил чиновник.

Теперь, по словам Марата Королева, есть два варианта развития событий: либо тротуар будут полностью восстанавливать за счет предпринимателя, либо парковочный карман будет построен так, чтобы не ущемлялись права пешеходов.

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