Новости Одессы и Одесской области

На Одесскую область надвигается южный циклон: что будет с погодой?

На Одесскую область надвигается южный циклон: что будет с погодой?

На Одессу надвигается новый южный циклон.

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Для Одессы и Черноморска 1 февраля этот циклон принесёт дожди, а вот по северу области, погода будет разнообразнее, информирует Телеграм-канал THE WEATHER LAB.

Сообщается, что по северу Одесской области области пройдут дожди, дождь со снегом, снег, замерзающий дождь. Количество осадков будет от 5 мм до 20 мм. Что касается Одессы и Черноморска, то тут  прогнозируемое кол-во осадков около 3-5 мм, но может выпасть и более. Порывы южного ветра разовьют скорость до 12-17 м/с. Температура воздуха на протяжении дня от +3 до +9.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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