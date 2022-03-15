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Высадился ли вражеский десант у берегов Одессы?

Высадился ли вражеский десант у берегов Одессы?

Сегодня, 15 марта 2022 года, начались уже 20-е сутки с начала российского вторжения на территорию Украины. Какова обстановка в Одессе и Одесской области? Ведь накануне стало известно об угрозе высадки вражеского десанта у одесских берегов, около семи часов утра была объявлена очередная воздушная тревога.

Рецепты

Между тем, как сообщил в своем утреннем видеообращении спикер оперативного штаба Военной администрации Одесской области Сергей Братчук, ночь и Одессе и Одесской области прошла спокойно, а угрозы высадить десант носят скорее психологический характер.

«И запомните: Одесса держит строй, Одесса вместе со всей Украиной. Поэтому орки не хотят становиться пушечным мясом для черноморской рыбы – снова отходят от берега… Они пытаются на нас давить психологически, мол, сейчас мы тут высадим десант…Идите сюда, добро пожаловать в ад»,

– уже по традиции призывает россиян Сергей Братчук.

 

⚡️Одеса, добрий ранок. Ніч пройшла спокійно!

Тримаємо стрій! Орки, ласкаво просимо до пекла!

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 14 марта 2022 г.

 

Напомним, накануне вечером глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко предупредил о возможной угрозе высадки морского десанта у берегов Одессы, но при этом добавил, что украинские военнослужащие готовы к такому повороту событий, и «все, что увидит враг – это дно Черного моря».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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