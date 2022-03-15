Высадился ли вражеский десант у берегов Одессы?

Сегодня, 15 марта 2022 года, начались уже 20-е сутки с начала российского вторжения на территорию Украины. Какова обстановка в Одессе и Одесской области? Ведь накануне стало известно об угрозе высадки вражеского десанта у одесских берегов, около семи часов утра была объявлена очередная воздушная тревога.
Между тем, как сообщил в своем утреннем видеообращении спикер оперативного штаба Военной администрации Одесской области Сергей Братчук, ночь и Одессе и Одесской области прошла спокойно, а угрозы высадить десант носят скорее психологический характер.
«И запомните: Одесса держит строй, Одесса вместе со всей Украиной. Поэтому орки не хотят становиться пушечным мясом для черноморской рыбы – снова отходят от берега… Они пытаются на нас давить психологически, мол, сейчас мы тут высадим десант…Идите сюда, добро пожаловать в ад»,
– уже по традиции призывает россиян Сергей Братчук.
⚡️Одеса, добрий ранок. Ніч пройшла спокійно!
Тримаємо стрій! Орки, ласкаво просимо до пекла!
🇺🇦
Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 14 марта 2022 г.
Напомним, накануне вечером глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко предупредил о возможной угрозе высадки морского десанта у берегов Одессы, но при этом добавил, что украинские военнослужащие готовы к такому повороту событий, и «все, что увидит враг – это дно Черного моря».