Высадился ли вражеский десант у берегов Одессы?

20-й день войны в Украине: военные РФ отказываются выполнять приказы своих командиров Сегодня, 15 марта 2022 года, начались 20-е сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

По данным Генштаба Вооруженные силы Украины, состояние, положение и характер действий обороны не претерпели существенных изменений. ВСУ наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов. ПОДРОБНЕЕ

Война глазами очевидцев: как одесситка выживала в оккупированном Гостомеле Привет, я из Украины! Одесситка, которая недавно жила в живописном уютном пригороде Киева – в Гостомеле. Да, в том же Гостомеле, всего лишь в 10 км от столицы. Да, одесситка, которая свободно общается на украинском и которой никто никогда не запрещал общаться на родном русском языке. Я выжила в этом аду и сейчас хочу рассказать всему миру о 14 днях выживания. Это будет небольшой пазл по масштабной картине геноцида и разрушениям моей страны. ПОДРОБНЕЕ