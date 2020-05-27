Выпил и спросонья ударил ножом брата: семейная поножовщина в Одесской области

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области, подвыпивший 35-летний житель Измаила закрылся в квартире, в которой он проживает с потерпевшим, его женой и детьми, и крепко заснул, заставив родственников несколько часов сидеть на скамейке под домом. Когда же правонарушитель наконец открыл дверь и услышал от младшего на три года брата упреки, пошел за ножом и ударил его им в живот.
Пострадавшему сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении городской больницы Измаила.
Злоумышленника полицейские задержали. Он сознался в преступлении, но не смог вспомнить причины конфликта с родными из-за опьянения.
Следователи квалифицировали действия правонарушителя по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.