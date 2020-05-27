Выпил и спросонья ударил ножом брата: семейная поножовщина в Одесской области

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области, подвыпивший 35-летний житель Измаила закрылся в квартире, в которой он проживает с потерпевшим, его женой и детьми, и крепко заснул, заставив родственников несколько часов сидеть на скамейке под домом. Когда же правонарушитель наконец открыл дверь и услышал от младшего на три года брата упреки, пошел за ножом и ударил его им в живот.