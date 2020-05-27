fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Выпил и спросонья ударил ножом брата: семейная поножовщина в Одесской области

Выпил и спросонья ударил ножом брата: семейная поножовщина в Одесской области

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области, подвыпивший 35-летний житель Измаила закрылся в квартире, в которой он проживает с потерпевшим, его женой и детьми, и крепко заснул, заставив родственников несколько часов сидеть на скамейке под домом. Когда же правонарушитель наконец открыл дверь и услышал от младшего на три года брата упреки, пошел за ножом и ударил его им в живот.

Пострадавшему сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении городской больницы Измаила.

Злоумышленника полицейские задержали. Он сознался в преступлении, но не смог вспомнить причины конфликта с родными из-за опьянения.

Следователи квалифицировали действия правонарушителя по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить