Выпил и сдался полиции: в Одессе вор-неудачник не смог уйти из ограбленной квартиры

История произошла на одесском поселке Котовского. Мужчина вычислил, когда хозяина не будет дома, и забрался в квартиру.
Злоумышленник уже собирался выходить с награбленным, как вдруг внезапно вернулся владелец .
Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.
Грабитель закрылся изнутри. В то же время, догадавшись, что внутри кто-то есть, хозяин заблокировал дверь и вызвал полицию.
Правоохранители через дверь стали вести переговоры с вором. В итоге убедили сдаться добровольно. Мужчина вышел к оперативникам и согласился сотрудничать со следствием.
Войдя в квартиру, хозяин и полицейские увидели необычную конструкцию, свисающую с подоконника. Оказывается, грабитель надеялся сбежать через окно. Для этого связал все полотенца и простыни, которые только нашлись в доме. Но их ему не хватило, так как квартира находится на 13 этаже.
Так что пришлось оставить эту затею. Выпив для храбрости хозяйского коньяку, закусил тем, что было в квартире, после чего открыл дверь правоохранителям.
Мужчину поместили в СИЗО. Ему светит до шести лет тюрьмы.
Фото: i.ytimg.com
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