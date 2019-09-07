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Новости Одессы и Одесской области

Выпил и сдался полиции: в Одессе вор-неудачник не смог уйти из ограбленной квартиры

Выпил и сдался полиции: в Одессе вор-неудачник не смог уйти из ограбленной квартиры

История произошла на одесском поселке Котовского. Мужчина вычислил, когда хозяина не будет дома, и забрался в квартиру.

Злоумышленник уже собирался выходить с награбленным, как вдруг внезапно вернулся владелец .

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

Грабитель закрылся изнутри. В то же время, догадавшись, что внутри кто-то есть, хозяин заблокировал дверь и вызвал полицию.

Правоохранители через дверь стали вести переговоры с вором. В итоге убедили сдаться добровольно. Мужчина вышел к оперативникам и согласился сотрудничать со следствием.

Войдя в квартиру, хозяин и полицейские увидели необычную конструкцию, свисающую с подоконника. Оказывается, грабитель надеялся сбежать через окно. Для этого связал все полотенца и простыни, которые только нашлись в доме. Но их ему не хватило, так как квартира находится на 13 этаже.

Так что пришлось оставить эту затею. Выпив для храбрости хозяйского коньяку, закусил тем, что было в квартире, после чего открыл дверь правоохранителям.

Мужчину поместили в СИЗО. Ему светит до шести лет тюрьмы.

Фото: i.ytimg.com

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