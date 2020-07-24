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Выборы в Украине: кандидатам запретили раздавать гречку

Выборы в Украине: кандидатам запретили раздавать гречку

В Украине вступили в силу изменения в ряд законов о выборах, по которым, в частности, будут проводиться и ближайшие выборы мэров и депутатов местных советов. 

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Изменения опубликованы в официальной парламентской газете “Голос Украины”.

В частности, с момента вступления закона в силу в ходе предвыборной кампании запрещено давать избирателям, организациям, заведениям, учреждениям деньги, подарочные сертификаты, продукты и алкоголь, другие товары, сопровождая это призывом или даже предложением голосовать или не голосовать за того или иного кандидата или партию. Нельзя также раздавать такие подарки и просто с упоминанием имени кандидата или названия партии, с партийной символикой.

Нельзя также во время агитации предоставлять избирателям какие-либо льготы, услуги, работы, ценные бумаги, кредиты, лотереи, другие материальные либо нематериальные активы. Запрещено делать это же и от имени благотворительных организаций, учредителями которых являются кандидаты или партии.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Помешать голосованию может лишь карантин, но риск – незначительный.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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