Местные выборы и коронавирус: в МОЗ рассказали, при каких условиях могут отменить голосование

Выборы мэров и депутатов местных советов, которые запланированы на 25 октября, можно провести и в условиях карантина. Однако возможны ограничения и риски.

Об этом главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил в интервью “Украинскому радио”

“Все зависит от нас. Если мы придерживаемся правил карантина, если мы создаем условия для соблюдения правил карантина, то в принципе, как показало, например, недавнее Внешнее независимое оценивание, мы можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем и рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан. Но если мы не будем придерживаться и вся страна станет красной зоной, тогда возможны риски того, что нельзя будет проводить (выборы) и нужно будет ограничивать массовые мероприятия”, – сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что Украину поделят на цветные карантинные зоны, в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.