Выборы-2020: 18 мэров украинских облцентров переизбрали повторно (инфографика)

По официальным результатам местных выборов 2020 года, 18 мэров областных центров Украины, а также мэр Мариуполя снова выиграли выборы на пост городского головы и остались на своих должностях. Кроме того, в Луцке победил исполняющий обязанности городского головы Игорь Полищук, кандидат от партии «За майбутнє».

Как информирует движение «Чесно», избранные в 2015 году мэры городов Херсона и Ровно не баллотировались на выборах-2020. Таким образом, единственным победителем выборов-2015, который баллотировался на выборах мэра 2020 года, но проиграл, стал отстраненный мэр Черновцов Алексей Каспрук. Он даже не попал во второй тур выборов мэра, который состоится в городе 29 ноября.

Движение «Чесно» также включило в перечень мэров крупных городов мэра Мариуполя Вадима Бойченко как главу крупнейшего города неоккупированной части Донбасса.

В Херсоне победу одержал действующий нардеп из группы «За майбутнє» мажоритарщик Игорь Колыхаев. В связи с этим, в данном округе состоятся перевыборы депутата Верховной Рады.

По словам координатора движения «Чесно» Виты Думанской, за высокими результатами действующих глав украинских городов часто стоит возможность использовать админресурс в своих кампаниях и доступ к местным СМИ.

«Таким образом, реформа децентрализации, которая увеличила бюджеты общин, также усилила позиции местной власти», – полагает координатор.

Думанская также отмечает, что на президентских и парламентских выборах был запрос на кардинально новых людей. Но уже прошло более года, как обновленная Верховная Рада и президент имеют полномочия, и общество видит, что система не меняется так быстро, как ожидалось. Поэтому избиратели могут поддерживать тех, кто уже был у власти на местах, «потому что в их воображении это зона меньших рисков».

«Но страх никогда не был залогом прогресса и развития», – отмечает координатор «Чесно».

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Инфографика: Честно