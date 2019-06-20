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Выборам быть: суд признал законным решение Зеленского о роспуске парламента

Выборам быть: суд признал законным решение Зеленского о роспуске парламента

Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

Таким образом, выборы в парламент Украины пройдут 21 июля.

Во время своей инаугурации 20 мая новый президент заявил, что досрочно прекращает полномочия Верховной Рады.

Он обосновал это очень низким уровнем доверия украинцев своему парламенту. Однако народные депутаты сочли, что оснований для роспуска парламента нет, и обратились в Конституционный суд.

Фото: liga.net

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