Выбирать депутатов пришла почти половина жителей Одесской области

Центральная избирательная комиссия опубликовала данные по явке избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Явка в Одесской области составила 46,97%.

В области активнее всего голосовали в Котовске – 53,96%, а меньше других на избирательные участки пришли жители Арциза (41,9 %).

В Одессе самыми активными оказались избиратели Киевского района, где явка составила 50,84 %. Самой низкой явка в городе была в Приморском районе.

В среднем по Украине доля проголосовавших составила 49,84%. Самая высокая явка была в Черниговской области (54,8%), самая низкая – в Закарпатской области (41,16 %).

Фото: Мария Котова