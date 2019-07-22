fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Выбирать депутатов пришла почти половина жителей Одесской области

Выбирать депутатов пришла почти половина жителей Одесской области

Центральная избирательная комиссия опубликовала данные по явке избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Явка в Одесской области составила 46,97%.

В области активнее всего голосовали в Котовске – 53,96%, а меньше других на избирательные участки пришли жители Арциза (41,9 %).

В Одессе самыми активными оказались избиратели Киевского района, где явка составила 50,84 %. Самой низкой явка в городе была в Приморском районе.

В среднем по Украине доля проголосовавших составила 49,84%. Самая высокая явка была в Черниговской области (54,8%), самая низкая – в Закарпатской области (41,16 %).

Фото: Мария Котова

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить