«ВВС»: Страны Европы передадут больше тяжелого вооружения Украине

Все больше стран отозвалось на призыв президента Владимира Зеленского отправить дополнительные оружия в Украину. Несколько европейских стран пообещали новые пакеты военной помощи после встречи на армейской базе Тапа в Эстонии.

Великобритания заявила, что еще 600 ракет Brimstone будут переданы Украине, поскольку она пытается дать отпор российской армии.

Объявление сделано накануне чрезвычайной встречи в пятницу с участием 50 стран для координации поставок оружия.

Представители 11 стран встретились вблизи Таллина в четверг, чтобы обсудить ряд новых пакетов, которые помогут Украине отвоевать территорию и отразить любые дальнейшие наступления России.

Девять стран — Великобритания, Польша, Латвия, Литва, Дания, Чехия, Эстония, Нидерланды и Словакия — также пообещали больше поддержки.

Пакеты, объявленные в совместном заявлении, включают:

Великобритания — 600 ракет Brimstone

Дания – 19 самоходных гаубиц Caesar французского производства

Эстония – гаубицы, боеприпасы, машины поддержки и противотанковые гранатометы

Латвия – ЗРК Stinger, два вертолета и беспилотники

Литва – зенитные установки и два вертолета

Польша – зенитные установки С-60 из 70 тыс. боеприпасов

Чехия – производит дальше крупнокалиберные боеприпасы, гаубицы и БТР

Нидерланды объявят о своем пакете поддержки в пятницу.

Выступая во время своего визита в Эстонию, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал: «В 2023 году пора превратить импульс, которого украинцы достигли, оттолкнув Россию. вытеснить их из Украины и восстановить в Украине суверенитет, который является их правом в соответствии с международным правом».

ФОТО: Бен Уоллес и его коллеги в Эстонии

Президент Зеленский в видеообращении на Всемирном экономическом форуме в Давосе повторил свой призыв к странам двигаться скорее в поставках тяжелого вооружения, в том числе танков и самоходной артиллерии. «Вакцина против российской тирании есть», – сказал он.

Но несмотря на обещанные западными союзниками миллиарды долларов на новое оружие, большой вопрос о том, посылать ли тяжелые танки и кто это будет делать, остается без ответа. Украина просит отправить на передовую танки немецкого производства Leopard.

Канцлер Германии Олаф Шольц находится под все большим международным и внутренним давлением, чтобы поставлять их или по крайней мере одобрить их доставку третьими странами.

Польша и Финляндия пообещали прислать своих Leopards, но для этого требуется разрешение Германии как страны-производителя.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он «умеренно пессимистично» настроен по поводу разрешения Германии на реэкспорт Leopards в Украину.

Источник в правительстве Германии сообщил агентству Reuters, что пока не получен запрос от ни одной страны на реэкспорт танков.

Великобритания была первой страной, предложившей Украине танки, когда пообещала отправить 14 британских армейских Challenger 2.

В пятницу на авиабазе Рамштайн в Германии состоялось заседание Группы обороны Украины, в состав которой входят ключевые союзники, включая США, для обсуждения дальнейшей военной поддержки.

Редакторский перевод: Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

Первоисточник: ВВС