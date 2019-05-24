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Второй Транспортный диалог Украина-ЕС в Одессе: названы основные направления транспортного сотрудничества

Второй Транспортный диалог Украина-ЕС в Одессе: названы основные направления транспортного сотрудничества

В нем приняли участие представители Министерства инфраструктуры Украины и Еврокомиссии по вопросам мобильности и транспорта.

Стороны подвели итоги работы Украина за год по выполнению обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС в транспортном секторе. Лучше продвигается авиатранспортная отрасль, электронные сервисы и эко-транспорт – благодаря снижению налога на его ввоз. А вот ситуацией с железнодорожным транспортом Украины европейцы недовольны – до сих пор не проведены необходимые реформы. Это тормозит и развитие морского сектора, поскольку порты не могут развиваться без качественного функционирования железной дороги. Развития портов мешают и высокие портовые сборы, сдерживает западные компании.второй транспортный диалог

– Сейчас ключевым для Украины, для транспортно сферы, для любой другой сферы, является постоянное выполнение соглашения об ассоциации. К сожалению из-за парламентские выборы мы сейчас имеем нестабильную ситуацию, но я надеюсь, что те 20 законов, которые уже несколько лет находятся в парламенте будут наконец проголосованы, – выразил надежду министр инфрастуктуры Владими Омелян. – Успешная, современная, развитая Украина возможна только как член Европейского Союза и НАТО. Никаких иллюзий не должно быть, что мы можем создать свое уникальное чудо, не имея серьёзных союзников на западе. Это невозможно. Только совместно, – добавил министр.

Также во время форума обсудили дальнейшее сотрудничество Украины и Евросоюза в сфере транспорта. Кибербезопасность, развитие экологического транспорта и електронизация транспортной сферы являются приоритетными направлениями. Представители Европейской комиссии планируют в ближайшие 10 лет инвестировать в реализацию 39 инфраструктурных проектов в Украине более 4, 5 млрд. евро. Важным моментом стало присоединение к нашей страны к трансевропейской транспортной сети TEN-T в начале текущего года.

– Теперь транспортный коридор Европы не заканчивается на восточной границе Европы, а идет дальше, через Украину. Мы хотели бы, чтобы вы воспользовались выгодным местонахождением Украины, как транспортного хаба. Хотим, что Украина стала важным стратегическим партнером и частью транспортного коридора между Европой и Азией. Поэтому, мы очень рады, что Украина согласилась разрабатывать новые железнодорожные коридоры и быть частью этого пути, – сказал Хенрик Хололей, генеральный директор по вопросам мобильности и транспорта Европейской комиссии.второй транспортный диалог

 

 

 

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Наталия Браславская
Наталия Браславская
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