ВСУ нанесли удар по оккупантам, засевшим на Змеином

Также были успешно отбиты атаки рашистов на Николаевском направлении.

О военной ситуации на Юге Украины рассказали в пресс-службе Оперативного командования «Юг» ВСУ.

В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по враждебным позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», потери рашистов уточняются.

Враг пытался продвинуться в сторону Николаевщины в районе поселков Таврийское и Новая Заря, но успеха не имел, понес существенные потери и ретировался.

Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения.

Накануне псевдо-референдума в Херсонской области оккупационные власти пытаются назначить свое руководство из числа местных коллаборантов, продолжая агитацию и попытки продовольственного подкупа местного населения. Благодарны жителям Херсонщины, что несокрушимы перед вражескими происками.

Между тем, наши войска продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже.

Общие вражеские потери за сутки составляют 16 рашистов, 1️ танк и 4️ единицы автомобильной техники, 2️ из них бронированы.

Враг продолжает расшатывание ситуации с провокациями вокруг Приднестровья, организуя имитации терактов, анонсируя ракетные удары и рассылая сообщения жителям ПМР от имени Вооруженных Сил Украины с паническими призывами к эвакуации. Российская группировка войск в Приднестровье приведена в полную боевую готовность.