Вступительная кампания на дому: что важно знать абитуриентам 2019 года?

Вступительная кампания в украинские ВУЗы в самом разгаре. Однако в этом году не обошлась она и без новшеств. Министерство образования ввело ряд изменений при поступлении в высшее учебное заведение, среди которых — подача документов только в онлайн режиме, изменение проходного балла, а также сокращение дней подачи документов и другое. О каких новшествах нужно знать абитуриентам, как не пропустить важные даты и каких ошибок следует избегать, читайте в материале «Одесской жизни».

Как подать документы?

В 2019 году электронная подача документов становится основным способом поступления абитуриента в ВУЗ. Документы в привычном для нас виде подают только льготники, иностранцы, абитуриенты, которые не успели зарегистрироваться по состоянию здоровья, а также жители Донецкой, Луганской областей и Крыма. Всем другим поступающим необходимо создать электронный кабинет на сайте ez.osvitavsim.org.ua и заполнить специальный бланк, указав в нем:

адрес электронной почты, к которой имеется доступ;

номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;

серию и номер аттестата о полном общем среднем образовании;

средний балл аттестата, расчитанный по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей балла.

Кроме того, абитуриенту потребуется загрузить сканированные копии приложения к аттестату о полном среднем образовании и цветную фотографию размером 3х4 см. Срок активации личного электронного кабинета — сутки с момента получения соответствующего уведомления.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Министерства образования mon.gov.ua.

Советы абитуриенту, чтобы избежать ошибок:

сертификаты ВНО нужно подавать только за 2017, 2018, 2019 годы;

тесты по иностранным языкам подать только за 2018 или 2019 год;

файл нужно загружать в формате JPG, JPEG, PNG;

размер файла не должен превышать 1 Мб;

для регистрации лучше использовать почту ukr.net, i.ua или gmail.com;

при регистрации следует внимательно проверить буквы или цифры в адресе почты;

не откладывать регистрацию на последний день.

Важные даты и новшества

Регистрация е-кабинетов началась еще 1 июля, а вот заявки на поступление принимаются с 10 по 22 июля. Отметим, что время на прием документов в этом году сократили с 15 до 13 дней, и уже 26 июля будут опубликованы списки тех, кто поступил на бюджет.

До 31 июля абитуриенты должны будут принести оригиналы документов в ВУЗ. А вот зачисление на контракт продлится до 30 сентября. К тому же, будущие студенты могут подать семь заявлений на четыре разные специальности. Количество заявлений на контракт — не ограничено.

Не обошлось и без нововведений во вступительной кампании. В этом году первоочередное зачисление поступающих на бюджетную форму обучения будет происходить по специальностям в сфере образования и здравоохранения. Но есть условие — абитуриенты должны заключить договор на три года об отработке в сельской местности.

Важно знать

Проходной балл для поступления зависит от факультета и самого вуза. Чтобы поступить на специальность «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Международные экономические отношения», «Международное право» или «Фармацию, промышленную фармацию» нужно иметь не менее 130 баллов. Для поступления на медицинские специальности «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия» минимальная оценка — 150 баллов.

Если у вас возникли вопросы о регистрации, звоните на горячую линию Минобразования: (044) 290-18-13, пн-пт — с 9.00 до 18.00, сб-вс — с 9.00 до 15.00.

Фото: eyeni.info