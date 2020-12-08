Вступился за вахтершу: одесситу сломали руку пластиковой трубой

В Одессе дебошир избил пластиковой трубой жильца общежития, когда тот вступился за вахтершу и пытался успокоить гостя.

По сообщению областного управления полиции, инцидент произошел во дворе общежития по улице Академика Королева. Вахтерша не пускала мужчину в общежитие, и тот начал нецензурно выражаться в ее адрес. Один из жильцов общежития, ставший невольным свидетелем этой сцены, вступился за женщину и был избит. У него диагностировали закрытый перелом кисти руки.

За нанесение телесных повреждений средней тяжести 43-летнему правонарушителю может грозить до 3-х лет лишения свободы.

Ранее в Одессе задержали неадекватного мужчину, который приставал на улице к случайным прохожим и угрожал им ножом.