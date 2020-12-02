Угрожал ножом прохожим: в центре Одессы разгуливал неадекват

В Одессе неадекватный мужчина приставал на улице к случайным прохожим и угрожал им ножом.

Как рассказали в пресс-службе областной Патрульной полиции, инцидент произошел сегодня ночью на улице Успенской в центре Одессы. Агрессора заметили проезжавшие мимо полицейские и тут же задержали его. Обошлось без пострадавших.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщалось ранее, в Одесской области сын зарезал собственную мать во время совместного застолья.