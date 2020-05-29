Встановлять пост охорони: сквер Пале-Рояль стане пішохідною зоною

Учора, 28 травня, під час засідання виконкому Одеської міської ради прийнято рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30 листопада 2017 №425 «Про затвердження дислокації місць розташування стаціонарних постів охорони комунального закладу «Муніципальна варта».

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Зміни стосуються двох об’єктів міської інфраструктури.

У сквері Пале-Рояль, біля будівлі Одеського національного академічного театру опери і балету, буде встановлений стаціонарний пост охорони, який буде регулювати в’їзд автотранспорту на територію скверу.

– Пале-Рояль тепер стане пішохідною зоною. Це досить гарне і знакове місце для нашого міста, яке останнім часом, на жаль, перетворилося в автостоянку, – зазначив Геннадій Труханов.

Нещодавно у сквері Пале-Рояль було відновлено плиткове покриття, розбите машинами. Площа гранітного мощення склала 948 кв.м.

Також зміни торкнуться пункту стаціонарної охорони, розташованого в кінці Французького бульвару, на спуску до Траси здоров’я.

На спуску завершуються роботи з благоустрою території.

Фото: ОМР

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