Всеукраинская школа онлайн: чем могут воспользоваться одесские школьники?

Об этом заявил на брифинге в.и.о министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

“Благодаря тому, что все участники образовательного процесса имели поддержку во время дистанционного обучения, во время смешанного обучения, мы сегодня и запустили “Всеукраинскую школу онлайн“, – сообщил он.

Он отметил, что платформа дает возможность учиться по украинской учебной программе всем, кто хочет. Вне зависимости от города или страны проживания.

Читайте также: Новые санитарные правила: что может измениться в одесских школах?