Новые санитарные правила: что может измениться в одесских школах?

Министерство здравоохранения Украины разработало новые санитарные правила для школ. Об этом сообщил накануне во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В частности, Минздрав разрешил использовать на уроках проводное и беспроводное подключение к интернету. Установлены и требования и к интернет-оборудованию: так, экран персонального компьютера должен быть не менее 15 дюймов. Можно использовать ноутбуки с 14-дюймовым экраном.

В каждом учебном заведении должны быть внутренние туалеты. По словам Ляшко, в Украине до сих пор в каждой десятой школе они находятся на улице.

Мебель в школах должна быть как минимум двух-трех размеров. Учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду от окна, ближе к внутренней стене. И дважды в год пересаживать всех учащихся в разные ряды – для профилактики нарушений зрения и слуха.

Изменится и питание школьников. В ежедневном рационе обязательно должны злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты. А вот чипсы, сухарики, сладости и прочие снэки в школьных буфетах продавать запретят. Если у ребенка есть справка от врача о иетических потребностях, то школа должна предоставить ему отдельное питание.

Ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, должны быть обеспечены транспортом для проезда в школу.

Все сотрудники школ регулярно будут проходить профилактические медицинские осмотры. В случае нарушения сроков медосмотров к учебному процессу их не допустят.

Помещения школ запрещено сдавать в аренду для любой деятельности, не связанной с образованием.

Новые санитарные нормы должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Фото: ТАСС