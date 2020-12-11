Новости Одессы и Одесской области

Новые санитарные правила: что может измениться в одесских школах?

Новые санитарные правила: что может измениться в одесских школах?

Министерство здравоохранения Украины разработало новые санитарные правила для школ. Об этом сообщил накануне во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В частности, Минздрав разрешил использовать на уроках проводное и беспроводное подключение к интернету. Установлены и требования и к интернет-оборудованию: так, экран персонального компьютера должен быть не менее 15 дюймов. Можно использовать ноутбуки с 14-дюймовым экраном.

В каждом учебном заведении должны быть внутренние туалеты. По словам Ляшко, в Украине до сих пор в каждой десятой школе они находятся на улице.

Мебель в школах должна быть как минимум двух-трех размеров. Учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду от окна, ближе к внутренней стене. И дважды в год пересаживать всех учащихся в разные ряды – для профилактики нарушений зрения и слуха.

Изменится и питание школьников. В ежедневном рационе обязательно должны злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты. А вот чипсы, сухарики, сладости и прочие снэки в школьных буфетах продавать запретят. Если у ребенка есть справка от врача о иетических потребностях, то школа должна предоставить ему отдельное питание.

Ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, должны быть обеспечены транспортом для проезда в школу.

Все сотрудники школ регулярно будут проходить профилактические медицинские осмотры. В случае нарушения сроков медосмотров к учебному процессу их не допустят.

Помещения школ запрещено сдавать в аренду для любой деятельности, не связанной с образованием.

Новые санитарные нормы должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Фото: ТАСС

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить