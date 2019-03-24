﻿ Всемирный клуб одесситов назвал человека и событие года - Одесская Жизнь

Третий год подряд во Всемирном клубе одесситов проходит церемония награждения премией “Человек года” и “Событие года”.

Премия учреждена Всемирным клубом, а кандидатов в номинации предлагают его участники. Выбор победителей доверен Президентскому совету клуба. Номинантом может быть житель любого города и страны, но его деятельность должна быть связана с Одессой, а событие должно пройти в Одессе. При этом существует одно обязательное условие — члены Президентского события не могут быть номинантами.

В этом году вручение премии состоялось 23 марта, во время визита Президента Клуба Михаила Жванецкого. Он лично вручал победителям дипломы и награды.

В номинации “Человек года” финалистами стали известный далеко за пределами Одессы учитель физики Ришельевского лицея Павел Виктор и писатель Сергей Рядченко за роман “Укротитель баранов”. Статуэтку Клуба получил Сергей Рядченко.

В номинации “Событие года” финалистами стали премьера спектакля театра кукол в постановке минского режиссера Евгения Корняга “Бабы Бабеля” и соревнования по плаванию на открытой воде Oceanman. Статуэтку получили организаторы соревнований Oceanman, которые проводились в сентябре 2018 года на пляже Ланжерон и собрали 774 участника из 17 стран мира. Получать награду приехала лично Чемпионка мира по плаванию Власта Шовковская — организатор этого события.