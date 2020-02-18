Одесская кошка-геймер Пушинка снова исчезла (фото)

Пустующая скамейка в переулке Маяковского… Кошки Пушинки (творение скульптора Татьяны Штыкало) снова нет на своем месте. Одна табличка осталась. Неужели Пушинку опять украли вандалы?
Вопрос не праздный: у кошки-геймера Пушинки своя судьба. Не успели фигурку установить, как ее украли. Татьяна Штыкало ее восстановила.
Потом у Пушинки воровали зимнюю одежду, потом планшет. В последнее время она так и оставалась без своего планшета, одесситы подкладывали ей под лапку всякие красивости — игрушки, косметички, даже смартфоны.
И вот Пушинки снова нет на своем месте. Корреспондент «Одесской жизни» поспешила узнать о ее судьбе в интернет-магазине «Скай», рядом с которым и установлена скамейка с кошечкой.
Там нас успокоили: волноваться не стоит. Пушинка отправилась на реставрацию. Ей скоро снова вернут планшет и даже установят над ней новое освещение. Так что будем дожидаться уже обновленную кошку-геймера. До скорой встречи!
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