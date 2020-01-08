Всех выпускников в Украине обяжут сдавать ВНО по математике

Министерство образования и науки обязало всех выпускников школ, вне зависимости от личного желания, с 2021 года сдавать ВНО по математике.
Также экзамен будут сдавать студенты профтехучилищ и учреждений специального предвузовского образования по завершению полного общего среднего образования.
Это будет государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме ВНО.
Новая утвержденная программа ВНО по математике охватывает несколько разделов геометрии, алгебры и начала анализа.
А экзамен будет двух уровней: стандарт и стандарт плюс профильный уровень.
Фото: capital.ua
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