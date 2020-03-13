Все буде добре: Зеленський звернувся до українців з проханням не поширювати паніку

Відповідний ролик президент опублікував на своїй сторінці у Facebook.

– Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре, – зазначається у дописі.