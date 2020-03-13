Все буде добре: Зеленський звернувся до українців з проханням не поширювати паніку

Глава держави прокоментував закриття кордону та карантинні обмеження в країні у зверненні.
Відповідний ролик президент опублікував на своїй сторінці у Facebook.
– Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре, – зазначається у дописі.
Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре!
Gepostet von Володимир Зеленський am Freitag, 13. März 2020
Фото: Укрінформ
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