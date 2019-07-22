Врожай є, а транспорту немає: Україні загрожує транспортний колапс

Цьогоріч в Україні прогнозується рекордний урожай зернових, однак таку кількість врожаю не буде чим вивозити.

Про це у Facebook розповів голова Асоціації власників вагонів, Олександр Криворучко.

“У мене дві новини, одна хороша, інша погана. Почну з хорошої. В Україні прогнозується рекордний урожай зернових. І новина погана – швидше за все, цей урожай буде нічим вивозити. У сезон збору зернових найвужче місце в логістиці – порти Одеси та залізниця. Усе це через сезонне зростання перевезень будівельних вантажів, збільшенню експорту та транзиту ЗРС, а також активізації морських поставок вугілля для енергетики та металургів України очікуються пікові навантаження на глибоководні порти Чорного моря і інфраструктуру Одеської залізниці”, – сказано в повідомленні.

Голова Асоціації власників вагонів попередив, що таке навантаження надалі матиме негативні наслідки для економіки України.

Криворучко закликав припинити транспортний колапс та звернувся до “Укрзалізниці”:

“Сподіваюся, що в “Укрзалізниці” розуміють, що вони – не просто комерційне підприємство, а державний монополіст, призначений захищати інтереси економіки України, і залізнична інфраструктура у першу чергу має задовольняти внутрішні потреби саме українських перевізників”

Фото: УНІАН