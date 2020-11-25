«Время собирать»: одесситам покажут Дали и Шагала из частных коллекций

«Выставка «Время собирать» – возможность посмотреть на частные собрания под новым углом, а на коллекционера – как на важную фигуру художественного процесса не только в материальном, но и в идеологическом плане», – поясняет art-news.

В 16 залах музея разместятся более 200 работ из частных коллекций. Сюда вошли работы, отобранные из частных собраний коллекционеров современного искусства – Андрея Адамовского, Бориса и Татьяны Гриневых, Анатолия Дымчука, Вадима Мороховского.

Посетители выставки смогут увидеть редкие работы легендарных Марка Шагала, Сальвадора Дали, Василия Ермилова, Зинаиды Серебряковой, Татьяны Яблонской, а также ряда известных современных художников.

При этом посетители смогут узнать о процессах отбора картин и познакомиться с концепцией создания каждой коллекции. А один из залов музея организаторы мероприятия превратят в «комнату коллекционера», где шпалерная развеска поможет почувствовать себя владельцем частной коллекции искусства.

Цель кураторов проекта – познакомить зрителей с понятием коллекционирования поближе, развенчать миф о том, что коллекционером может стать только представитель привилегированных слоев общества и вовлечь желающих в процесс собирания произведений искусства.

Отметим, что Музей современного искусства Одессы выбран местом проведения выставки неслучайно, так как был основан в 2008 году на базе частной коллекции одессита Михаила Кнобеля.