Время работы абонентских участков компании «Одессагаз-Поставка» с 28 марта

ООО «Одессагаз-Поставка» обнародовала график работы своих абонентских участков с понедельника, 28 марта 2022 года.
Об этом компания информирует на своей странице в Facebook.
Так, с 28 марта по 1 апреля (включительно) все абонентские участки ООО «Одессагаз-Поставка будут работать с 9:00 до 14:00 часов (без перерыва на обед).
Больше подробностей можно узнать по телефонам абонентских участков. Они представлены по ссылке.
Ранее сообщалось, что абонентские участки ООО «Одессагаз-Поставка» возобновляют свою работу.
Фото с Facebook-страницы ООО «Одессагаз-Поставка»