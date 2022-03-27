Время работы абонентских участков компании «Одессагаз-Поставка» с 28 марта

ООО «Одессагаз-Поставка» обнародовала график работы своих абонентских участков с понедельника, 28 марта 2022 года. Об этом компания информирует на своей странице в Facebook.

Так, с 28 марта по 1 апреля (включительно) все абонентские участки ООО «Одессагаз-Поставка будут работать с 9:00 до 14:00 часов (без перерыва на обед).

Больше подробностей можно узнать по телефонам абонентских участков. Они представлены по ссылке.

Ранее сообщалось, что абонентские участки ООО «Одессагаз-Поставка» возобновляют свою работу.

Фото с Facebook-страницы ООО «Одессагаз-Поставка»