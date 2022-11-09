Враг атаковал ракетой одесское побережье – чем все закончилось?

Враг не оставляет попыток атаковать объекты инфраструктуры Украины, в частности, в Одесской области. Накануне очередную пробу пресекли над Черным морем наши силы противовоздушной обороны, в очередной раз доказав свое мастерство и профессионализм.

Как сообщает Воздушное командование «Юг», накануне враг пытался атаковать побережье Одесчины с применением авиации. По направлению к Черному морю из самолета Су-30 была выпущена ракета Х-31. Она должна была поразить объект инфраструктуры.

Но замысел врага реализован не был – силы ПВО уничтожили ракету над морем.

По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, в настоящее время ситуация в Одессе и области полностью под контролем. В регионе продолжается контрдиверсионная работа, и уже есть результаты.

Также напомним о необходимости держать энергетический фронт и экономить электроэнергию.

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